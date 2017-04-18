Убийцы несовершеннолетней жительницы Подмосковья осуждены спустя 15 лет

Два жителя Подмосковья осуждены за совершенное 15 лет назад похищение и убийство несовершеннолетней. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

«На основании вердикта присяжных 33-летний Роман Буренко и 36-летний Андрей Волков приговорены к 15 годам и трем месяцам и пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно», — рассказала Наталья Осипова, руководитель пресс-службы инстанции.

Она уточнила, что 14 апреля коллегия присяжных единогласно признала обоих виновными подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения.

Речь идет о преступлении, совершенном в апреля 2002 года в городе Реутов Московской области. Уголовное дело по факту убийства было возбуждено лишь в 2013 году. Как рассказала «Ленте.ру» Елена Фокина, официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области, две девушки 15 и 16 лет вызвали из дома свою 13-летнюю знакомую, обвинили ее в легкомысленном поведении с мужчинами, избили, сорвали одежду и сожгли ее в костре. Затем приятели девушек — Буренко и Волков — насильно посадили раздетую девочку в машину, вывезли в Балашихинский район Подмосковья, где на территории кладбища «Новодеревенское» забили камнями до смерти и сбросили тело в овраг.

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О том, что в 2002 году в Реутове пропала школьница, в СК узнали только в 2013 году, во время ревизии нераскрытых преступлений.

Фокина уточнила, что Андрей Волков свою вину признал полностью на первом же допросе, и дал развернутые признательные показания. Из двух девушек, причастных к убийству, одна покончила с собой в 2003 году, а вторая не подлежит привлечению к уголовной ответственности за истечением срока давности для несовершеннолетних (в данном случае он составил 10 лет).

Тело потерпевшей в ходе следствия обнаружено не было. Еще в 2008 году она признана судом умершей.

Телеканал «360» опубликовал видео проверки на местности показаний свидетеля преступления, сделанного в рамках этого уголовного дела и ставших одним из существенных доказательств.

Видео: 360tv.ru



