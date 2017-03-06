Убившая сына за плохо выученные стихи жительница Якутии получила 15 лет

Суд приговорил 43-летнюю жительницу Якутии, забившую до смерти малолетнего сына, к 15 годам колонии общего режима. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В декабре 2014 года женщина нанесла около 68 ударов деревянным бруском своему трехлетнему сыну за невнимательность к ее замечаниям, когда помогала ему учить стихи. Мальчик получил травмы грудной клетки, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Судебная экспертиза выявила, что в момент совершения убийства обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, с сентября 2013 года по декабрь 2014-го на почве личной неприязни к своему малолетнему сыну, вызванной тем, что ребенок напоминал ей о бывшем муже, женщина систематически избивала его, указывают следователи.

Мать признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего») и пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).