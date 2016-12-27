СК начал искать давивших медведя вахтовиков в Якутии

Управление Следственного комитета по Якутии проводит проверку после появления видео «со сценами жестокого обращения с животным». Речь идет о записи, на которой мужчины на грузовиках «Урал» учиняют расправу над медведем, сообщается на сайте управления.

Сотрудники СК определят, есть ли в действиях попавших на запись людей признаки состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего», — отмечается в пресс-релизе.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящий момент известно, что на видео — жители региона.

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Ранее во вторник, 27 декабря, сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором вахтовики в Якутии на двух грузовиках «Урал» давят медведя. Животное несколько раз переезжают, потом его зажимают между машинами и бьют железным прутом в голову.

Глава Якутии Егор Борисов, которого цитирует РИА Новости, заявил, что власти региона разберутся и примут меры в связи со случившимся.

Проверку после появления ролика (помимо управления СК и регионального МВД) проводит министерство охраны природы республики. По словам его руководителя Сахамина Афанасьева, установлено юрлицо-владелец техники, на которой давят зверя, передает агентство «Интерфакс — Дальний Восток».