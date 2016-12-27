Полиция в Якутии занялась проверкой видео с давившими медведя вахтовиками

МВД по Якутии начало проверку по факту появления видео с тем, как вахтовики на грузовиках давят медведя, следует из сообщения РИА Новости.

В полиции заявили, что пока устанавливают район, где это произошло.

В республиканском министерстве охраны природы заявили, что ответственные ответят за убийство животного. В ведомстве отметили, что в действиях людей на видео усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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Как передает Yakutsk.ru, по словам местного жителя и охотоведа Прокопия Осипова, убийство медведя произошло вблизи полярного круга — либо в Мирнинском, либо в Жиганском районе — в конце ноября или начале декабря. Судя по всему медведю было около трех лет.

«Это не охотники, это или экспедиция или работники горнодобывающих предприятий», — добавил Осипов, выразив надежду на то, что виновников найдут и накажут.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором вахтовики в Якутии на двух грузовиках «Урал» давят медведя. Животное несколько раз переезжают, потом его зажимают между двумя машинами и бьют железным прутом в голову.