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В сети попросили древнерусского бога Велеса наказать убивших медведя в Якутии

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеоролик, в котором вахтовики в Якутии на двух грузовиках «Урал» давят медведя. В интернете видео вызвало волну возмущения и негодования по поводу жестокости людей в кадре.

Один из юзеров вспомнил, что животное имело сакральное значение в древнерусской культуре и призвал бога Велеса наказать водителей и пассажиров двух «Уралов».

По случайному стечению обстоятельств, именно сегодня стало известно, что 2017 год в Якутске объявлен Годом добра.

Один из юзеров вспомнил, что не так давно интернет-пользователи из Якутии обсуждали новость о об успехах региона в «приручении солнца». Обилие неординарных инфоповодов натолкнуло его на мысль о том, что Якутия в этом вопросе может сравниться с Челябинском.

Юмористический Twitter, пародирующий Дональда Трампа, традиционно намекнул на то, что вина за все происходящее в России лежит на американцах.

Во вторник, 27 декабря, в интернете появилось видео с убийством медведя в Якутии. На ролике видно, что мужчины на двух грузовиках «Урал» несколько раз переезжают животное, а затем блокируют машинами и бьют железным прутом.

МВД по Якутии приступило к проверке записи с убийством зверя. В настоящее время правоохранительные органы пытаются выяснить, в каком конкретно районе произошел инцидент.

В республиканском министерстве охраны природы отметили, что в действиях людей на видео усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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