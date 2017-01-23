В Якутии после обстрела бригады скорой помощи возбудили дело

Якутские следователи возбудили уголовное дело в связи с обстрелом местным жителем бригады скорой помощи. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

21 января в городе Алдан местный житель начал вести себя агрессивно, ходил по дому с ружьем, в результате чего его жена и сын ушли, вызвав полицию и скорую помощь. По словам родственников, такое поведение было замечено впервые.

После прибытия полиции и медиков мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись через окно дома, три раза выстрелил в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Тогда стражи порядка потребовали от него бросить оружие и после того, как он не подчинился, произвели выстрел на поражение, ранив мужчину в плечо и живот.

В настоящее время стрелок прооперирован; его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Он оказался владельцем бизнеса в сфере ритуальных услуг.

