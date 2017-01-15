Медики скорой оказали помощь подравшемуся с их водителем автомобилисту

В Москве автомобилист напал на водителя скорой, посчитав его виновным в аварии, в которую попал. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса», ставший очевидцем случившегося.

ДТП произошло на севере столицы. Машина экстренной службы со включенными проблесковыми маячками выехала на встречную полосу, ее пропускала Lada, в которую сзади врезался Mitsubishi Lancer, не успевший затормозить.

Находившийся за рулем иномарки мужчина выскочил из авто и побежал к скорой. Он пытался силой открыть дверь, при этом кричал и ругался, и как только водитель неотложки опустил окно, мужчины обменялись ударами. Медики вызвали полицию и стали оказывать помощь пострадавшему в драке водителю Mitsubishi.

По информации источника РИА Новости, серьезных травм никто не получил.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили данную информацию: «Сегодня около 17:00 на пересечении 3-й Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi. Водитель легковой автомашины обвинил в аварии водителя скорой помощи, после чего между ними произошел конфликт».

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Участники потасовки доставлены в отдел полиции, где они подали соответствующие заявления. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказал сотрудник пресс-службы.