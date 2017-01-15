По факту аварии под Саратовом возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в котором погибло семь человек. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Дело было открыто по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Полиция задержала 33-летнего водителя грузового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Отмечается, что признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было.

Как сообщил РИА Новости глава Петровского района Денис Фадеев, водитель грузовика мог уснуть за рулем. По его словам, гололеда в момент ДТП на трассе не было. «Федеральная трасса, согласно нормативам, была расчищена», — подчеркнул чиновник.

Авария с участием минивэна и грузового автомобиля произошла в ночь на 15 января на 550 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. В районе деревни Тарумовка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с минивэном Toyota. После этого оба транспортных средства съехали в кювет. В результате аварии погибли семь граждан стран СНГ.