Среди погибших в аварии под Саратовом оказались пять граждан Киргизии

Пять граждан Киргизии погибли в аварии в Петровском районе Саратовской области, их личности устанавливаются. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского министерства чрезвычайных ситуаций.

Еще двое погибших, по информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, — граждане стран СНГ.

Ранее стало известно, что по факту аварии инициирована доследственная проверка.

Авария с участием минивэна и грузового автомобиля произошла в ночь на воскресенье, 15 января, на 550 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.

Жертвами аварии стали семь человек. О пострадавших не сообщается.