В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли семь человек

В Петровском районе Саратовской области произошла авария с участием минивэна и грузового автомобиля, в результате которой погибли семь человек. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь регионального управления МВД Дмитрий Рассказов.

Сообщение о ДТП на 550 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов поступило на пульт дежурного около 01:30 (00:30 по московскому времени). В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом, двигаясь в сторону Саратова, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.

«В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте», — уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

На место аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Личности погибших, а также обстоятельства ДТП, устанавливаются.