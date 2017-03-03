В Перми нашли тело пропавшей десятилетней школьницы

Сотрудники правоохранительных органов Пермского края нашли тело десятилетней девочки, которая пропала по дороге из школы домой. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СКР). Подозреваемый в совершении преступления задержан.

По версии следствия, днем 2 марта в Перми неизвестный мужчина напал на улице на ранее ему незнакомую школьницу, применив физическую силу, посадил в автомобиль, вывез за черту города и убил ее. Установить личность преступника удалось по записи с камеры наружного наблюдения.

«В кратчайшие сроки был установлен и задержан водитель машины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления — ранее судимый житель города Перми», — уточнили в СКР. В автомобиле, а также по месту жительства мужчины были проведены обыски, в ходе которых «изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к преступлению».

«Во время допроса подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства и показал место сокрытия тела — возле моста через реку Гаревая. Проведенным осмотром места происшествия тело девочки было обнаружено», — добавили следователи.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девочка пропала 2 февраля: она вышла из школы №105 по улице Инженерная в Перми в сторону дома по улице Чехова. Домой она не вернулась. В полицию обратилась мать школьницы, передает ТАСС. Поисками ребенка занимались следователи, полицейские и волонтеры.