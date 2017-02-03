Тело пропавшей в Москве девушки найдено в Подмосковье

В Красногорском лесопарке Подмосковья бойцы Росгвардии обнаружили тело мертвой девушки. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Найденный труп предположительно принадлежит пропавшей в конце января 23-летней Наталье Меламед. Ранее в ходе масштабной поисковой операции в Красногорском лесопарке была обнаружена шуба, принадлежавшая девушке.

По данным телеканала, Меламед накануне исчезновения поссорилась с родителями и пошла в гости к своему молодому человеку. Однако позднее ушла оттуда.

В поисках пропавшей принимали участие более 700 человек.

Как ранее сообщала kp.ru, спустя 10 суток после исчезновения девушки из дома на Митинской улице СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. «Наталье Меламед 23 года. Красавица с дипломом психолога МГУ и безупречным английским», — сообщает издание.

В мае 2016 года без вести пропала бывшая судья Ольга Кашайкина. Накануне исчезновения женщина собиралась посетить закрытую вечеринку в подпольном московском казино.