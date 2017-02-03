СК заявил об отсутствии следов насилия на теле найденной в лесу москвички

Следственные органы подтвердили, что обнаружили в лесу неподалеку от подмосковного Красногорска тело 23-летней москвички Натальи Меламед, сообщает ТАСС.

«В настоящее время она опознана. Это действительно Наталья Меламед. Это подтверждает и найденный при ней паспорт», — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По словам Ивановой, видимых признаков насильственной смерти при предварительном осмотре тела обнаружено не было. Источник агентства в ведомстве предположил, что девушка замерзла, поскольку была найдена в позе эмбриона, характерной для таких случаев.

«Для установления причин смерти будет проведена судмедэкспертиза», — сказала Юлия Иванова.

Тело девушки нашли ранее 3 февраля бойцы Росгвардии. Они обнаружили в том же лесу шубу, по всей видимости, принадлежавшую девушке. В поисках пропавшей принимали участие более 700 человек.

24 января девушка ушла из дома в московском районе Митино. Спустя два дня заявление о ее пропаже принес в полицию отец, с тех пор велись поиски. Через 10 дней после исчезновения СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.