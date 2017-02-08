На Урале героиню программы «Пусть говорят» осудили за убийство мужа

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице Наталье Маркеловой, матери четверых детей, которая убила своего мужа после 15 лет брака. Об этом в среду, 8 февраля, в канцелярии суда сообщили E1.ru.

«6 февраля Маркеловой по статье «Убийство» вынесен приговор — восемь лет лишения свободы», — сказали в канцелярии.

По словам подруги осужденной, Юлии Грачевой, Маркелову взяли под стражу в зале суда (ранее она находилась под подпиской о невыезде). Опеку над тремя несовершеннолетними детьми Маркеловой в настоящее время пытается оформить ее 20-летняя дочь от первого брака.

26 октября 2016 года в эфир вышел выпуск программы «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, в котором снялась Наталья Маркелова. Он был посвящен ситуации вокруг смерти супруга осужденной.