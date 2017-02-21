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Молодой житель Приморья заказал убийство за 50 тысяч рублей из-за девушки

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В Приморском крае правоохранительные органы задержали двух 18-летних молодых людей, подозреваемых в заказном убийстве 17-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

По версии следствия, один из задержанных поссорился со знакомым из-за девушки. Обиженный юноша предложил товарищу убить соперника за вознаграждение в 50 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под арест. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 19 февраля в подъезде дома по улице Академика Курчатова в городе Большой Камень неизвестные нанесли 17-летнему подростку множественные колото-резаные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

20 февраля в Москве подросток выстрелил в инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде, после чего скрылся. В ходе поисков позже было обнаружено тело несовершеннолетнего, совершившего самоубийство.

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