В Москве нашли тело подозреваемого в ранении инструктора стрелкового клуба

В Москве найдено тело подозреваемого в ранении инструктора одного из стрелковых клубов города. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

«Обнаружено тело предполагаемого подозреваемого, следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства», — объяснила Иванова.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что разыскиваемый полицией подросток совершил самоубийство. «Розыск прекращен в связи с обнаружением тела. По предварительным данным, мальчик покончил с собой», — заявил собеседник агентства.

Ранее 20 февраля сообщалось, что вечером понедельника в стрелковом клубе в Измайловском проезде посетитель ранил инструктора из пистолета, а затем скрылся. «Подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно произвел выстрелы в инструктора», — сообщили в столичном главке СКР, Случившееся попало на видео.

По данному инциденту было возбуждено дело по двум статьям УК РФ с формулировкой «Покушение на убийство». Источник «Ленты.ру» сообщил, что нападавший, 16-летний подросток, бросился под поезд на станции «Соколиная Гора» Московского центрального кольца.