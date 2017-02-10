В Балашихе арестовали напавшего на офис УК с двумя пистолетами

В подмосковной Балашихе суд принял решение об аресте местного жителя, который совершил вооруженное нападение на офис управляющей компании (УК). Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает телеканал «360».

Мужчина заключен под стражу на два месяца. На допросе он заявил, что не помнит, что делал в здании УК и с какой целью туда пришел.

55-летний житель Балашихи ворвался в офис управляющей компании 9 февраля. Угрожая оружием, он потребовал отдать деньги из кассы. Нападавший выстрелил в запертую дверь кабинета директора, после чего кассир вызвала силовиков. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина произвел в них несколько выстрелов, но был задержан. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«У него были изъяты пистолет марки ТТ и пистолет, схожий по конструктивным особенностям с пистолетом системы "Наган", переделанный под стрельбу боевыми патронами», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

По информации РИА Новости, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.