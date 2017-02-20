Посетитель ранил инструктора в стрелковом клубе на востоке Москвы

В Москве в стрелковом клубе, расположенном в Измайловском проезде, посетитель ранил инструктора. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 20 февраля, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в 20:50 мск. По предварительным данным, посетитель выстрелил в инструктора из пистолета, а затем скрылся. В настоящее время полиция принимает меры по его розыску и задержанию.

По данным источника «Ленты.ру», огонь был открыт из боевого пистолета Glock 17. Личность нападавшего установлена, ему 16 лет. Раненый госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

1 февраля российский актер Дмитрий Замулин открыл стрельбу по охраннику ночного клуба, находящегося на Неманском проезде на северо-западе Москвы. В этом он признался телеканалу РЕН ТВ.

24 января сообщалось о том, что на 106-м километре МКАД неизвестный из травматического пистолета выстрелил в женщину-водителя. Пострадавшая с касательным ранением губы была доставлена в медучреждение.