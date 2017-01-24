Женщине-водителю выстрелили в лицо на МКАД

Неизвестный выстрелил в женщину-водителя на МКАД. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, нападавший стрелял из травматического пистолета.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

По информации РИА Новости, пострадавшая отправлена в медучреждение. Она получила касательное ранение губы.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, инцидент произошел на 106-м километре МКАД. Движение в этом районе затруднено.

