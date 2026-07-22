«Зеленский прогнулся под давлением». Увольнение главкома ВСУ Сырского — главная тема мировых СМИ. Что пишут об этом на Западе?

Euronews: Отставка министра обороны Украины Федорова вызвала волну гнева

21 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский был уволен со своего поста. Комментируя отставку, военный заявил, что жил фронтом и знает цену «каждого освобожденного километра украинской земли».

Своими достижениями на посту Сырский назвал создание рода войск беспилотных систем и перевод ВСУ на корпусную структуру. Также бывший главком рассказал, что осуществил операции, «о которых он не имеет права говорить».

Увольнение Сырского произошло вскоре после того, как был отправлен в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров. По данным СМИ, между главой военного ведомства и главкомом ВСУ были постоянные конфликты. На фоне отставки министра по стране прокатилась волна протестов — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Михаилом Драпатым Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Новым главкомом ВСУ президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого. Федорову предложили занять новую должность в руководстве страны, но он отказался.

Военные перестановки на Украине вызвали бурные обсуждения в западных СМИ. По их мнению, Зеленский своим решением настроил против себя украинский народ. Наиболее заметные реакции иностранной прессы на происходящее — в обзоре «Ленты.ру».

«Би-би-си»: Многие украинцы не простят Зеленского за сделанный выбор

Военному кризису, разразившемуся на Украине, британское издание «Би-би-си» посвятило материал под заголовком «Зеленский уволил главнокомандующего армией Украины после нескольких дней протестов». В нем утверждается, что президент Украины попал в затруднительное положение из-за отставки Федорова.

Смещение Федорова вызвало шестидневные массовые протесты, и Зеленский оказался под растущим давлением с требованием уволить Сырского. Зеленский, похоже, прогнулся под этим давлением, назначив Драпатого, которого считают более молодым и новаторским командиром. Драпатый также считается близким другом Федорова «Би-би-си»

Отмечается, что протестующие по-прежнему хотят видеть Федорова на должности министра обороны страны. «Если он [Федоров] вернет свою должность, то Зеленский исправит нанесенный ущерб. Но многие [украинцы] не простят ему того, что он с самого начала сделал, по их мнению, неправильный выбор», — добавило издание.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Euronews: Отставка Федорова вызвала волну гнева на Украине

Европейский канал Euronews отметил, что отставка Федорова «вызвала волну гнева на Украине». «Критики обвинили Зеленского в том, что он встал на сторону Сырского», — говорится в статье.

Решение Зеленского уволить министра обороны превратило кадровые перестановки в политический кризис, который он создал своими руками Euronews

Spiegel: Зеленский сначала поддерживал Сырского

На то, что Зеленский уволил Сырского под давлением общественности, указала и немецкая газета Der Spiegel. В материале также сообщается, что в последнее время Федоров и бывший главком ВСУ часто спорили о том, как вести боевые действия.

Зеленский первоначально поддерживал Сырского, но теперь подчеркнул, что провел подробные переговоры с обоими (Сырским и Федоровым — прим. «Ленты.ру»). Президент поблагодарил уходящего генерала за его военные заслуги Spiegel

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Фото: Ed Ram / Getty Images

The Guardian: Лишь немногие украинцы готовы идти на фронт

Ситуация на Украине привлекла внимание и британской газеты The Guardian. Издание заявило, что решение президента уволить Сырского связано с митингами. «Зеленский надеется, что его радикальная перестановка в руководстве армии успокоит протестующих», — говорится в статье.

Издание также рассказало, что новому главнокомандующему ВСУ предстоит обновить оборонную стратегию страны. Еще одним насущным вопросом для Драпатого, по данным газеты, станет мобилизация, поскольку после почти пяти лет боевых действий «лишь немногие украинцы готовы добровольно идти на фронт».