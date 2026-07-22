Стал известен ответ уволенного со скандалом министра обороны Зеленскому

Украинский экс-министр Федоров отказался от предложения Зеленского занять новую должность

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложения президента страны Владимира Зеленского занять новую должность в руководстве страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Утверждается, что Федорову были предложены разные варианты работы во власти, в том числе пост вице-премьера по технологическому развитию. При этом тот отказался от них, объясняя это непониманием, за что его уволили из Минобороны.

Как рассказали журналисты, экс-министр в разговоре с президентом также заявлял, что после назначения главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого он и его команда сразу же смогут приступить к совместной работе. При этом новому человеку потребуются месяцы на формирование команды и погружение в процессы.

Во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Этому предшествовал конфликт между прошлым главкомом Александром Сырским и отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым. Последнему в итоге также предлагали новую должность в украинском руководстве.