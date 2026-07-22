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09:38, 22 июля 2026 (обновлено: 10:08, 22 июля 2026)Бывший СССР

«Моя работа — война». Сырский опубликовал прощальное письмо после отставки с поста главкома ВСУ. За что он похвалил себя?

Сырский после увольнения заявил, что «жил фронтом» на посту главкома ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал свою отставку. По признанию военного, он жил фронтом и знает цену «каждого освобожденного километра украинской земли».

Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет

Александр Сырскийбывший главнокомандующий ВСУ

В список достижений экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций, «о которых он не имеет права говорить».

При этом ранее Сырский признал, что российские войска во всем превосходят украинскую армию.

Александр Сырский с президентом Украины Владимиром Зеленским

Александр Сырский с президентом Украины Владимиром Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Бывший советник экс-министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об увольнении Александра Сырского 21 июля.

Названо имя нового главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим вооруженными силами республики станет Михаил Драпатый. По словам главы государства, Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

В свою очередь, источник британской газеты The Guardian отмечал, что новый главком должен быть «известным и популярным», но при этом не обладать политическими амбициями, чтобы «не создавать конкуренции».

В России новоиспеченный главком ВСУ объявлен в розыск.

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В России прокомментировали перестановки на Украине

Об увольнениях в армии Украины высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Я же правильно понимаю, что [глава Минобороны Украины Михаил] Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?» — задалась вопросом дипломат.

Сенатор Дмитрий Рогозин и вовсе высмеял назначение нового главкома ВСУ. «Драпатый от слова "драпать"?» — задался вопросом он.

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