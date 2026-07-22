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12:44, 22 июля 2026 (обновлено: 13:25, 22 июля 2026)Авто

В России пересчитали все нераспроданные автомобили Solaris

Аналитик Целиков: У российских дилеров осталось меньше десяти тысяч машин Solaris
Марина Аверкина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Реализация автомобилей марки Solaris в России пошла на спад, сообщил аналитик Сергей Целиков. Он отметил, что у дилеров на складах осталось меньше десяти тысяч таких машин. Самым успешным месяцем бренда стал октябрь 2025 года, когда было продано 5809 автомобилей, указал эксперт в своем Telegram-канале.

За минувший июнь дилеры продали 1738 машин, что на 21 процент хуже результата июня прошлого года. По сравнению с маем снижение составило 13 процентов, а с апрелем — 27 процентов.

Целиков напомнил, что под маркой Solaris в 2024-2025 годах на заводе в Санкт-Петербурге из машинокомплектов Hyundai и Kia собирали четыре модели. Последние автомобили сошли с конвейера в декабре 2025 года. Всего было произведено 70,2 тысячи единиц.

К началу июля 2026 года совокупный объем продаж Solaris достиг 60 677 машин. Из этого следует, что нераспроданный остаток не превышает 10 тысяч автомобилей. «Если ориентироваться на текущую нисходящую динамику, запасов должно хватить дилерам примерно до конца года», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что производство машин в одной из стран СНГ резко возросло. За первую половину 2026 года в Казахстане произвели 96 089 единиц автомобилей и другой техники, что на 34,4 процента превысило результат аналогичного периода прошлого года. Самой массовой маркой стали автомобили Hyundai — 19 500 собранных машин за отчетный период. В топ-5 также вошли Chevrolet (17 941 экземпляр), Kia (11 705), Changan (9724) и Chery (8032).

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