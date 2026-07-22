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Силовые структуры
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12:47, 22 июля 2026 (обновлено: 13:08, 22 июля 2026)Силовые структуры

В российском регионе задержали заложившую в схрон взрывчатку уроженку Украины

В Крыму задержали заложившую в тайник взрывчатку женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму задержали женщину, заложившу в тайник взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 59-летняя женщина самостоятельно связалась с представителями Службы безопасности Украины через один из мессенджеров и по заданию куратора на территории полуострова оборудовала тайник с компонентами самодельного взрывного устройства, после чего передала ему координаты его расположения.

В результате этот схрон был использован для совершения подрыва автомобиля российского военного в Севастополе в 2024 году.

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание женщины. Ею оказалась уроженка Николаевской области, которая проживала в Ялте. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Также была задержана еще одна 34-летняя женщина, которая осуществила перевод пяти тысяч гривен в украинский банк на приобретения обмундирования и радиостанций для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете отреагировали на новые атаки на логистические центры в России.

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