Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 22 июля 2026 (обновлено: 09:01, 22 июля 2026)Силовые структуры

В СК отреагировали на новые атаки на логистические центры в России

Следователи возбудили дело после атак на логистические центры в Краснодаре
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («террористический акт»). Сейчас на месте работают правоохранители.

22 июля вооруженные формирования Украины при помощи беспилотников нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате пострадали мирные граждане, их количество уточняется, отметила Петренко.

Ранее сообщалось, что суммарно в Краснодаре и Невинномысске пострадали восемь человек.

Глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске были атакованы. Она поблагодарила команду за оперативную эвакуацию сотрудников и подчеркнула, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий.

18 июля логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке. Есть жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после мощной атаки ВСУ на юг России
    В СНГ назвали условие возвращения Молдавии
    64-летняя жена Александра Малинина снялась в купальнике и восхитила соцсети
    Россиянка отправилась в Ялту на машине и раскрыла траты на бензин
    Жара в Европе уничтожила урожай зерновых на миллиарды евро
    Мощное землетрясение произошло в одной стране
    Популярный комик объяснил отказ переходить на украинский язык
    Пользователей Android-смартфонов призвали включить одну настройку
    Глава ФБР совершит «необычную и деликатную» поездку в Москву
    Россиянам назвали дешевые направления для поездок в честь Дня отельного лебедя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok