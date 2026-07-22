В СК отреагировали на новые атаки на логистические центры в России

Следователи возбудили дело после атак на логистические центры в Краснодаре

Следователи возбудили уголовное дело после атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («террористический акт»). Сейчас на месте работают правоохранители.

22 июля вооруженные формирования Украины при помощи беспилотников нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате пострадали мирные граждане, их количество уточняется, отметила Петренко.

Ранее сообщалось, что суммарно в Краснодаре и Невинномысске пострадали восемь человек.

Глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске были атакованы. Она поблагодарила команду за оперативную эвакуацию сотрудников и подчеркнула, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий.

18 июля логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке. Есть жертвы.