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07:39, 22 июля 2026 (обновлено: 08:36, 22 июля 2026)Россия

Выросло число пострадавших при массированной атаке ВСУ на юг России

Число пострадавших при массированной атаке на Невинномысск выросло до пяти
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Суммарно при атаке на Невинномысск Ставропольского края пострадали пять человек. О росте числа пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров.

Информация появилась в обновлении поста губернатора от 5:50. Как рассказал чиновник, всем пострадавшим оказали помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась. Позже, в 6:01 Владимиров объявил об отмене режима беспилотной опасности.

Суммарно в Краснодаре и Невинномысске пострадали восемь человек.

ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край 22 июля. Загорелся складской комплекс, а обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.

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