Выросло число пострадавших при массированной атаке ВСУ на юг России

Число пострадавших при массированной атаке на Невинномысск выросло до пяти

Суммарно при атаке на Невинномысск Ставропольского края пострадали пять человек. О росте числа пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров.

Информация появилась в обновлении поста губернатора от 5:50. Как рассказал чиновник, всем пострадавшим оказали помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась. Позже, в 6:01 Владимиров объявил об отмене режима беспилотной опасности.

Суммарно в Краснодаре и Невинномысске пострадали восемь человек.

ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край 22 июля. Загорелся складской комплекс, а обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.