Следователи занялись делом о выстреле в лицо женщине-водителю на МКАД

По факту ранения женщины на МКАД возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

Ранее во вторник, 24 января, неизвестный несколько раз выстрелил в находившуюся за рулем Ford автомобилистку, которая ехала в районе 105-го километра кольцевой автодороги. Затем преступник скрылся.

«Потерпевшая с огнестрельным ранением госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь», — отметили в СКР. Следователи ведут поиски причастных к нападению и допрашивают возможных очевидцев.

Ранее сообщалось, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера (бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса). «[42-летняя] Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ №36», — сказал ТАСС источник в медицинских кругах столицы. По информации kp.ru, угрозы ее жизни нет.

«Московский комсомолец» описывает произошедшее так: женщина ехала в своем Ford, когда неожиданно услышала звук разбивающегося стекла и почувствовала боль; стреляли из проезжавшей мимо черной машины. Пуля по касательной прошла по подбородку, вторая пуля прошла со стороны шеи.

Михаил Лернер был осужден в 2014 году в Москве на шесть лет заключения за мошенничество в особо крупном размере.