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12:35, 22 июля 2026 (обновлено: 12:49, 22 июля 2026)Мир

Лавров отверг обвинения в поставке оружия из России в Иран

Лавров: Россия не снабжает Иран оружием и хочет прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия не поставляет оружие Ирану, а слухи об этом «неловко слышать». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможных военных поставках Тегерану, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы это прекратилось. Это влияет на мировую экономику, а Россия — часть мировой экономики», — сказал Лавров. Министр подчеркнул, что продолжение боевых действий не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тегерана.

Ранее Лавров заявил, что Москва поддерживает переговорный процесс между США и Ираном и готова содействовать в выработке долгосрочного соглашения между странами. Он подчеркнул, что Россия готова также содействовать достижению более широких договоренностей с участием их соседей, если это будет востребовано.

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