Лавров отверг обвинения в поставке оружия из России в Иран

Лавров: Россия не снабжает Иран оружием и хочет прекращения огня

Россия не поставляет оружие Ирану, а слухи об этом «неловко слышать». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможных военных поставках Тегерану, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы это прекратилось. Это влияет на мировую экономику, а Россия — часть мировой экономики», — сказал Лавров. Министр подчеркнул, что продолжение боевых действий не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тегерана.

Ранее Лавров заявил, что Москва поддерживает переговорный процесс между США и Ираном и готова содействовать в выработке долгосрочного соглашения между странами. Он подчеркнул, что Россия готова также содействовать достижению более широких договоренностей с участием их соседей, если это будет востребовано.