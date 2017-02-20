Открывший огонь по инструктору стрелкового клуба подросток попал на видео

Посетитель, открывший огонь по инструктору одного из столичных стрелковых клубов, попал на видео. Съемка оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, что инструктор сначала объясняет посетителю, как целиться и стрелять, последний делает выстрел по мишени, после чего внезапно поворачивается к преподавателю и стреляет в него практически в упор, а затем скрывается с места нападения с оружием.

Ранее 20 февраля сообщалось, что около 20:50 мск в стрелковом клубе в Измайловском проезде Москвы посетитель ранил инструктора и скрылся. Источник «Ленты.ру» сообщил, что нападавший бросился под поезд на станции «Соколиная Гора» Московского центрального кольца. Официального подтверждения этой информации нет.

В столичном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что «15-летний подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно произвел выстрелы в инструктора». Раненый госпитализирован, ведется розыск нападавшего.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).