Признавшегося в убийстве уголовника жителя Владимира освободили от наказания

41-летний житель Владимира сознался в убийстве человека, совершенном им 17 лет назад, но дело против него было прекращено. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Меня замучила совесть, жизнь не ладится, старенькая бабушка сказала, что мне нужно снять грехи, хочу признаться в убийстве, которое совершил в 1999 году», — заявил мужчина следователю 2 января.

По данным СКР, 5 сентября 1999 года в подъезде жилого дома по Коллективному проезду города Владимира было обнаружено тело 23-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями. Убийцу установить не удалось, в связи с чем расследование было приостановлено, преступление оставалось нераскрытым.

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Явившийся с повинной местный житель рассказал, что 5 сентября 1999 года он помогал другу, собравшемуся жениться, делать ремонт в квартире. Туда пришел их знакомый, который позиционировал себя авторитетным в криминальном мире человеком и часто обязывал окружение собирать деньги на так называемый общак.

«В 90-е годы такое поведение человека, отбывавшего наказание в местах лишения свободы, воспринималось обыденным», — отмечается в сообщении СКР. В тот день молодой человек тоже потребовал деньги, из-за чего в квартире возник конфликт с дракой.

По словам предполагаемого убийцы, он получил от вымогателя несколько сильных ударов и после его ухода решил пойти домой к своему обидчику, чтобы поговорить. Авторитет повел себя агрессивно, за что получил удары ножом. Мужчина рассказал, что скрылся с места преступления, орудие преступления выбросил в школьный сад, который в настоящее время не существует.

В ходе расследования слова явившегося с повинной подтвердились. Тем не менее следователь принял решение о прекращении уголовного преследования обвиняемого по нереабилитирующему основанию — истечении сроков давности.