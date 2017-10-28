Кровавые наследники

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных сообществах (ОПС) «лихих 90-х». В предыдущей статье мы рассказали о Сергее Тимофееве по кличке Сильвестр, который, встав у руля Орехово-медведковского ОПС, стал криминальным королем Москвы. 13 сентября 1994 года Mercedes Сильвестра был взорван в центре столицы. Гибель лидера стала сильным ударом для ореховских. Однако вскоре за «трон» одной из главных ОПС 90-х развернулась кровавая борьба, новые вожаки действовали еще жестче, чем беспощадный Тимофеев...

Игра престолов по-ореховски

После гибели Сильвестра у руля Ореховской ОПС фактически встали четыре человека — Сергей Ананьевский (Культик), его правая рука Сергей Володин (Дракон), Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок). Среди них особенно выделялся Культик, который, по воспоминаниям приближенных, был человеком умным и бесстрашным (за эти качества он был в особом почете у Тимофеева).

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Ананьевский до своего прихода в бандформирование всерьез занимался пауэрлифтингом и успел дослужиться до главного тренера сборной России. В бандитских кругах он был известен, в частности, участием в подготовке убийства авторитета Отари Квантришвили — одного из главных конкурентов Сильвестра за звание серого кардинала всей Москвы.

Но век его был недолог: спустя полтора года после гибели Сильвестра, 4 марта 1996-го, Культика ликвидировали неподалеку от посольства США. Подождав, пока Ананьевский начнет парковаться, киллер подбежал к его иномарке и открыл огонь через лобовое стекло. Несколько пуль попали Культику в голову, он скончался до приезда скорой. По одной из версий, с авторитетом расправились курганские — точнее, один из их лидеров Павел Зеленин, который не поделил с Культиком сферы влияния.

Спустя полгода после смерти товарища подобная участь постигла и Сергея Володина: поговаривают, что Дракон излишне ретиво претендовал на единоличное лидерство в группировке, за что и был спешно ликвидирован. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены — по некоторым данным, Дракона убили в столичном районе Якиманка в перестрелке, которая произошла вечером 28 марта 1996 года.

...Около 18:00 в 1-й Голутвинский переулок на полной скорости влетел «Москвич-2141», из опущенных окон которого торчали дула автоматов. Поравнявшись со стоящим там Mercedes-500 бандиты открыли ураганный огонь, всадив в иномарку несколько десятков пуль. Находившиеся в Mercedes ответили на стрельбу ответным огнем из пистолетов. Когда у нападавших кончились патроны, они остановили «Москвич», вытащили из иномарки тяжело раненого мужчину, посадили в свою машину и увезли. Ходили разговоры, что в тот вечер где-то на окраине Москвы был найден труп участника разборки — погибшим, возможно, и был Дракон.

Наравне с ключевыми авторитетами немалый вес среди ореховских имел и продержавшийся до 1998 года Николай Ветошкин — он же Витоха. При Сильвестре Витоха, ловко обходя «сухой закон» второй половины 80-х, перманентно снабжал Тимофеева алкоголем, за что вскоре заслужил повышение: лидер ореховских сделал его своим чистильщиком. Бригада Витохи, куда входили Игорь Смирнов (Медведь), Игорь Лосев (Лось), Александр Кузнецов (Торпеда-старший), Алексей Соколов (Сокол) и другие, отличалась своей бескомпромиссностью и жестокостью. Убивали они не только конкурентов, но и тех, кто вообще осмеливался возразить бандитам.

Так, в ноябре 1997 года банда Витохи буквально в лоскуты изрезала троих москвичей. А все началось с того, что обычный алкоголик явился в питейное заведение, расположенное на улице Юных Ленинцев (юго-восток столицы), за горячительными напитками. Попал он как раз на празднования дня рождения друга Витохи, и как незваный гость был крайне непочтительно выпровожен из помещения. Обиженный мужчина вернулся домой и поведал своей подруге печальную историю. Девушка (ей едва исполнилось 24 года) оказалась натурой крайне скандальной и сразу же приступила к боевым действиям. Оправив сожителя писать заявление в милицию, она вызвонила троих друзей и повела их на войну с обидчиками, даже не догадываясь, кто они такие. Итог провальной стратегии был печальным: с ресторанного дворика заступников, на телах которых не осталось ни единого места без ножевого ранения, увезла труповозка, а самой воительнице чудом удалось бежать.

Витоху же расстреляли годом позже около магазина на Кировоградской улице. Осторожный Ветошкин, который старался передвигаться на бронированной иномарке, в этот день отступил от правил, за что и поплатился: киллеры изрешетили его из автомата Калашникова. Осе и Белку, в отличие от неудачливых коллег, удалось выжить и удержаться на плаву. Именно они и стали новыми главарями ореховских.

Преемники Короля

По данным правоохранительных органов, бывший прапорщик советской армии Сергей Буторин начал криминальную карьеру в 1990 году, в возрасте 25 лет. Вместе с братом Александром он по заказу коллекционера Якова Фельдмана отнял большое количество антиквариата у коллекционера Виктора Магидса. Правда, заказчик коллекцию так и не получил: вскоре после ограбления Фельдмана нашли повешенным в гостинице в Бельгии (смерть признали самоубийством). В итоге Александра Буторина осудили за разбой на девять лет, а коллекцию Магидса полностью так и не нашли — возможно, она оказалась у Сергея Буторина. Его вину, впрочем, так и не доказали.

Решая вопрос о сбыте антиквариата, Ося познакомился с Сильвестром и находился в его окружении на второстепенных ролях вплоть до гибели Тимофеева. Когда он занял «ореховский трон» после кровавого передела, некоторые сотрудники правоохранительных органов признавались: они пожалели о гибели Сильвестра. Несмотря на жестокость, он все же призывал братву постепенно уходить в легальный бизнес, а Буторин подошел к криминальной деятельности по-армейски жестко.

Дмитрий Белкин Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»

К примеру, близкий соратник Оси, уроженец и глава преступной бригады подмосковного Одинцово Дмитрий Белкин прославился тем, что требовал от предпринимателей дань лишь один раз: торга и угроз не было — непокорных устраняли сразу же. Немедленная расправа следовала и за малейшие попытки бандитов-конкурентов обидеть бизнесменов, подконтрольных ореховским. Внутренняя дисциплина внутри ОПС также была максимально напряженной: ее членов убивали за склонность к алкоголизму и наркомании, за намерение выйти из банды и за критику лидеров.

Руслана Курбанова, одного из активных участников ОПС, его же сотоварищи как-то пригласили на дачу, где штатный киллер ореховских Александр Пустовалов по кличке Саша-Солдат расстрелял и расчленил соратника (расчлененные тела ореховские называли «конструктором»). Поводом к расправе послужил донос лучшего друга Руслана: тот доложил Белку, что Курбанов мечтает стать лидером ореховских. Впрочем, у «зачисток» была и другая причина.

Игра на опережение

«Чем нас будет меньше, тем больше денег нам достанется», — поясняли в суде члены Медведковской ОПГ братья Пылевы (Пыли) — младший Олег (Саныч) и старший Андрей (Карлик), которые объединились с ореховскими еще при жизни Сильвестра. Когда Буторину удалось захватить лидерство, Пылевы безоговорочно признали его власть и принялись всячески содействовать разгулу ореховских. Особенно лютовал Карлик, который номинально отвечал за финансовую базу группировки и был хранителем «общака». Жизнь Андрея Пылева, к слову, могла сложиться совсем иначе: он мечтал о карьере военного, но в 80-х умудрился встрять в драку, получить условный срок и таким образом закрыть себе путь на военную службу.

Спустя некоторое время после воцарения Оси Карлик сделал заказ: устранить ненавистного киллера Александра Солоника (Саша Македонский). Вскоре группа киллеров во главе с Сашей-Солдатом задушила Солоника и его возлюбленную Светлану Котову в Афинах, где пара отдыхала.

Не пожалел Пылев денег и на ликвидацию своего непосредственного шефа — основателя Медведковской ОПГ Гриши Северного (бывшего сотрудника КГБ Григория Гусятинского). Тот, чуя скорую расправу, после гибели Сильвестра спешно уехал в Киев вместе с личным киллером Алексеем Шерстобитовым (Лешей-Солдатом). Гусятинского в 1995 году в номере киевской гостиницы застрелил именно Шерстобитов, который перешел в подчинение Пылей.

Олег Пылев Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» 1 /2

Пал от рук наемников по заказу Пылева соучредитель сети «Ростикс» и директор стрип-клуба «Доллс» Иосиф Глоцер: Леша-Солдат выстрелил ему в висок, когда Глоцер выходил из своего клуба. Следом за ним был заказан коммерсант Юрий Ивахно, который имел неосторожность потребовать у ореховских погасить долг в 100 тысяч долларов за оформление греческих паспортов по поддельным документам. Рассудив, что меркантильный Ивахно может «слить» их милиции, ореховские приняли решение устранить бизнесмена, но поручили организацию убийства не стрелку Шерстобитову, а медведсковскому боевику Сергею Махалину.

Тот быстро разработал кровавый план, привлек к делу «однополчан», среди которых были Александр Шарапов (позже он скрывался долгое время и был задержан лишь в нынешнем году) и Владимир Грибков (Булочник). Встреча с жертвой состоялась в последний день зимы 1997 года у метро «Новослободская». Дождавшись пока Ивахно сядет на заднее сидение «Жигулей», бандиты заблокировали двери. После чего Махалин, сидевший на переднем сидении, сильно сдвинул кресло назад, лишив Ивахно возможности двигаться, а Булочник сцепил руки на его шее. «Жигули» тем временем рванули с места и двинулись в Клинский район Подмосковья. По пути жертву насильно напоили водкой. Около лесного массива Махалин задушил Ивахно, после чего насмотревшиеся «Криминального чтива» бандиты облили тело заранее приготовленной кислотой, но ожидаемого эффекта не достигли, в итоге труп облили бензином и сожгли.

Карлик пытался устранить и президента компании «Русское золото» Александра Таранцева. И воспользуйся Леша-Солдат традиционным способом убийства, бизнесмена бы давно не было в живых. Но киллер, которому надоела рутина, решил разнообразить механизм своих действий. Он соорудил в обычных «Жигулях» автоматический самострел при помощи автомата Калашникова, работающего от пульта управления и видеокамеры. Авто Шерстобитов припарковал напротив выхода у здания, принадлежащего «Русскому золоту». Как только Таранцев вышел из дверей, киллер попытался привести самодельную систему в действие, но ее заклинило. Заработал автомат лишь спустя два часа, убив охранника и ранив двух случайных прохожих.

Провальный расчет

В 1996 году Ося решил «уйти на дно» и, по данным СМИ, инсценировал собственную смерть, пышно «похоронив» себя на Николо-Архангельском кладбище в Москве. На деле же Буторин сделал пластическую операцию и перебрался в Испанию, откуда продолжил руководить бандой. Ося сбежал вовремя: через два года, в 1998-м, старший следователь прокуратуры Одинцовского района Юрий Керезь впервые использовал для возбуждения дела статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») и высказал намерение упечь всех членов Ореховской ОПС за решетку. Но сдаваться без боя бандиты, само собой, не собирались.

Для начала ореховские попытались подкупить Керезя. Однажды вечером Белок заявился в кабинет стража порядка и предложил ему сделку: миллион долларов за закрытие дела. Тот наотрез отказался. Обозленные бандиты церемониться не стали, и на следующий день Саше-Солдату поступил заказ на устранение неугодного следователя. Киллер нарядился бомжом и два дня караулил жертву у здания прокуратуры, для пущей убедительности валяясь в грязи. Улучив момент, Пустовалов застрелил ничего не подозревающего Керезя. Преступники рассчитывали, что после гибели их преследователя дело благополучно развалится, но просчитались: коллеги убитого пошли на принцип и взялись за дело с львиным энтузиазмом. Их старания окупились с лихвой: вскоре один за другим были задержаны практически все члены ОПС.

В 2001-м за решетку угодил Ося: его вместе с киллером-телохранителем Маратом Полянским испанские полицейские задержали в пригороде Барселоны. Буторина с подельником обвинили в незаконном хранении оружия и упекли в тюрьму на 8,5 лет. В экстрадиции преступников испанские власти отказали, но в 2003 году согласились переправить их на время в Россию для участия в суде над другими членами банды.

К окончанию тюремного срока Буторин и Полянский, понимая, что на этот раз им светит не вояж, а билет в один конец, попытались просить у правительства Испании политического убежища, но тщетно: прямиком из-за границы оба прибыли в столичный СИЗО, где им предъявили обвинения в организации преступного сообщества и многочисленных убийствах. Осе вменили расправу над тридцатью людьми. Полянский считался мелкой сошкой: по данным стражей порядка, на его счету было не более шести убийств. В отличие от Буторина, который сразу же пошел в отказ, его телохранитель оказался более сговорчивым и решил сотрудничать со следствием.

От сумы до тюрьмы

Суд над криминальным дуэтом состоялся 6 сентября 2011 года. На финальное заседание подсудимые явились при параде: Ося выбрал популярные в 90-х куртку и джинсы-варенки, а Полянский — характерный для «братков» спортивный костюм. Поддержать супруга приехала испанская спутница жизни Полянского, которая после оглашения приговора (бандит сначала получил 17 лет «строгача», но в 2013 году ему добавили еще шесть лет) повела себя в лучших традициях знаменитых жен-декабристок и заявила, что переедет жить в окрестности колонии. Ося, как и ожидалось, был приговорен к пожизненному заключению. На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, Буторин с каменным лицом заявил: «Да, понятен».

Журналистам Ося с недоброй ухмылкой заявил, что вину свою он не признает и ни в чем не раскаивается. Вскоре он сделал громкое заявление: мол, всерьез опасается расправы от рук недоброжелателей. Однако по прошествии шести лет Ося все еще находится в колонии «Полярная сова».

Андрея Пылева, соратника Оси, в 2003 году арестовали в Испании, куда он ускользнул вскоре после смерти Керезя, и экстрадировали в Россию. Неясно, чем приглянулся Пылев испанским властям, но главным условием передачи бандита стало обещание российских правоохранителей, что к Карлику не будет применено пожизненное заключение. Уцепившись за такой поворот событий, Пылев тут же заявил следователям, что отношения к ореховским он не имеет. Стражам порядка удалось доказать причастность Карлика лишь к трем эпизодам заказных убийств, что, впрочем, не помешало суду приговорить его к 21 году лишения свободы. Приговор был оглашен в Мосгорсуде в сентябре 2006 года.

Однако к концу сентября 2016 года следствию удалось собрать доказательства причастности Пылева к организации 12 заказных убийств и покушений. Материалы дела были направлены в суд двумя годами ранее, но из-за процессуальных нарушений вернулись на доследование. Ввиду новых открывшихся обстоятельств Карлику добавили еще четыре года, увеличив срок заключения до 25 лет. Это был предел наказания для Пылева из-за наложенного ранее испанцами «моратория» на пожизненное лишение свободы.

Белкина горячка

Не ушел от правосудия и Белок. Он был задержан в 2013 году все в той же Испании, доставлен в Россию и годом позже, как и Ося, осужден на пожизненное лишение свободы. Избежать столь сурового наказания Белкин пытался до последнего, контролируя заказы на систематическое уничтожение свидетелей и их адвокатов.

В марте 2013 года на автомобильной парковке подмосковного Одинцово был расстрелян некий Виктор Сидоров. Некоторое время он был рядовым членом банды Белкина, а после того, как угодил в руки правоохранителей, дал согласие на сотрудничество и принялся давать показания против бывших товарищей. Благодаря этому Сидорову удалось избежать тюремного заключения: в 2004 году он получил маленький срок, который по факту успел провести под арестом, поэтому в этот же день был выпущен на свободу. Продолжать идти по кривой дорожке бывший бандит не стал и вплоть до своей гибели работал водителем. Одну из пуль убийцы Сидорова, словно в отместку за его «стукачество», пустили ему в рот.

4 июня 2014 года было совершено покушение на депутата Одинцовского муниципального собрания, гендиректора торгового комплекса «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, у которого, по версии следствия, Белок вымогал объекты недвижимости. К слову, в 2010 году в бизнесмена уже стреляли, но тогда он выжил. На этот раз наемный убийца, расположившись на крыше многоэтажки, подстерег Журбу выходящим из здания на Можайском шоссе. Пуля угодила в нижнюю часть спины депутата и прошла навылет. Журба вновь выжил, но в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где ему чудом удалось спасти жизнь.

Меньше повезло водителю депутата Алексею Захарову: в июле 2014 года он был застрелен около своего дома в Одинцово. В него было выпущено восемь пуль и сделан контрольный выстрел в голову. Его смерть трактовали как акт устрашения для Журбы.

На этом серия кровавых расправ не закончилась. В сентрябре 2014-го была расстреляна старший руководитель юридической конторы «Карабанов и партнеры», адвокат Журбы Татьяна Акимцева. Она была известным юристом, защищающим интересы знаменитостей — Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Вместе с Акимцевой погиб ее водитель Сергей Рыканов. Наемные убийцы открыли огонь по авто адвоката неподалеку от ее дома в Москве, на улице Гашека. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, после убийства киллер похитил из BMW сумку с личными вещами погибшей. Вскоре после инцидента коллега Акимцевой Александр Карабанов заявил, что и ему, и Татьяне поступали угрозы в связи с делами, касающимися ореховских.

Месяц спустя гибель от рук киллеров постигла заместителя Журбы и по совместительству его адвоката Виталия Моисеева. Вместе с ним погибла его супруга: убийца просто изрешетил пулями из автомата Калашникова автомобиль Volvo, в котором находилась семейная пара. В этот день Моисеев должен был выступить в суде. Впрочем, эта смерть никак не могла помочь Белку: накануне гибели Моисеева он получил пожизненный срок. Вместе с Белкиным осудили и его сообщника Олега Пронина, который угодил в колонию на 24 года.

Последние из могикан

По принципу «хочешь что-то спрятать — положи на видное место» долгое время скрывались от стражей порядка три видных участников Ореховской ОПГ — Александр Шарапов, Игорь Сосновский (Чипит) и Сергей Фролов (Болтон). Чипита и Болтона, которые, по версии следствия, были личными киллерами Белка, искали долгих 17 лет и задержали в 2015 году: оба скрывались от Фемиды в Тверской области. Именно они, как считают следователи, устранили адвоката Акимцеву и ее водителя. Кроме этого криминальный тандем подозревается еще как минимум в девяти расправах над неугодными Белкину людьми. К слову, до сих пор в розыске находится их предполагаемый предводитель — бывший сотрудник СОБРа, одноклассник Белка Владислав Макаров.

Александр Шарапов Кадр: видео пресс-служба МВД РФ

А летом 2017 года поймали Александра Шарапова — он считается одним из ликвидаторов Солоника, киллером ореховских. Предположительно именно он вместе с другим подельником держал за ноги Сашу Македонского, когда его душил Пустовалов. В «послужном списке» Шарапова могут оказаться еще несколько человек. Один из них — вор в законе Сергей Кондратьев по кличке Кондрат, задушенный в столице в августе 1995 года. Не исключена также причастность Шарапова к устранению Александра Макушенко (Саши-Цыгана) и бригадира Измайловской ОПГ Владимира Зайчикова.

После расправы над Керезем Шарапов в числе видных ореховских деятелей спешно улетел в Испанию, однако после задержания Оси и Карлика решил вернуться на родину. Он осел в Суздальском районе Владимирской области, принялся посещать церковь, отрастил пышную бороду и стал отцом шестерых детей. В течение 16 лет следовали разыскивали Шарапова, и когда к ним поступила оперативная информация о его местонахождении, тщательно готовились к задержанию. Для этого они даже изыскали его образцы ДНК. Когда оперативники нагрянули к Шарапову, тот не стал отпираться и назвал свою настоящую фамилию, даже не попытавшись предъявить им липовый паспорт. Сейчас Александр Шарапов находится под стражей и ожидает окончания следствия.

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На кровавом счету Орехово-медведковской ОПС — более 50 жизней лишь по доказанным эпизодам, а задержанные бандиты получили тюремные сроки, по совокупности насчитывающие более 800 лет. Сегодня можно смело говорить о разгроме одного из самых свирепых бандитских сообществ «лихих 90-х», однако некоторые члены ОПС до сих пор успешно скрываются от правосудия. Неизвестна и судьба многомиллионного «общака» ореховских: возможно, оставшиеся на свободе бандиты сумели его легализовать.