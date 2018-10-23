Сибирского депутата обвинили в убийствах членов ОПГ из 90-х

Депутата Думы города Иркутска обвинили в убийстве двух членов преступной группировки, совершенном 21 год назад. Об этом во вторник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщил Егор Марков, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю.

Правоохранительные органы Забайкалья расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения в 1997 году двух мужчин в Чите. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух человек»).

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«По данным следствия, пропавшие мужчины являлись членами одной из преступных группировок и были убиты в 1997 году. В ходе совместной работы с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю были получены доказательства причастности к этому преступлению одного из депутатов Думы города Иркутска», — рассказал Марков.

18 октября в рамках расследования дела депутата задержали и доставили в Читу и предъявили обвинение в убийстве. По ходатайству следствия, до суда обвиняемого заключили под стражу.

13 мая сообщалось, что кубанские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Анапы, который подозревается в убийстве своего знакомого и незаконном обороте оружия.

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