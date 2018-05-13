Российский депутат расстрелял крестного из-за долга 20-летней давности

Кубанские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Анапы, который подозревается в убийстве своего знакомого и незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

По версии следствия, мужчина в ночь на 7 мая застрелил своего знакомого в районе станицы Раевской и скрылся. Погибший был обнаружен прохожими, те в свою очередь сообщили об этом правоохранительным органам.

Источники агентства «ФедералПресс» утверждают, что убитый мужчина был крестным депутата и еще с начала 2000-х годов задолжал тому два миллиона рублей. В Раевской они встретились в кафе, но не нашли общего языка, и в результате парламентарий расстрелял своего знакомого, выпустив шесть пуль.

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