Силовые структуры
 
Последние новости
Героине мема «Денег нет, но вы держитесь» подняли пенсию на 450 рублей
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Египетский министр отказался говорить с RT из-за опроса о спорных территориях
Нурмагомедов возьмет Роналду в секунданты
Москву пленила жара  
Роскомнадзор пощадил Alibaba
Российский поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео
Названо имя устроившего резню в Париже чеченца
Новости партнеров

Российский депутат расстрелял крестного из-за долга 20-летней давности

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото

Кубанские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Анапы, который подозревается в убийстве своего знакомого и незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

По версии следствия, мужчина в ночь на 7 мая застрелил своего знакомого в районе станицы Раевской и скрылся. Погибший был обнаружен прохожими, те в свою очередь сообщили об этом правоохранительным органам.

Источники агентства «ФедералПресс» утверждают, что убитый мужчина был крестным депутата и еще с начала 2000-х годов задолжал тому два миллиона рублей. В Раевской они встретились в кафе, но не нашли общего языка, и в результате парламентарий расстрелял своего знакомого, выпустив шесть пуль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Источники: в Анапе депутат застрелил крестного из-за долга в 2 миллиона
Бывший депутат Госдумы задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов
Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии попался на махинациях с налогами
Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0410 мая

Черный полковник

Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
11:2611 мая

Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии и ранили прохожего

02:13 4 мая

Полицейский пообещал дождаться смерти женщины, дождался и пошел под суд

19:3212 мая

Украинцы поплыли рыбачить и стали уловом ФСБ

Силовые структуры00:07 8 мая

«Это не я, это Москва лютует»

Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
14:4611 мая

«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов

12:1211 мая

На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств

10:5511 мая

Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу

Силовые структуры00:01 4 апреля
Захарий Калашов

Погорел на беспределе

Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
22:2430 апреля

В московском метро объявился насильник

11:3711 мая

Таможенник спрятал благодарность в коробку из-под чая

16:5910 мая

Одного из главных воров в законе Урала обвинили в краже общака

Россия
«Пока дедка в запое»
Что забыл в русской глухомани косматый священник-панк
В Петербурге появилась багровая река
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
Тамплиеры открестились от ограбления петербургских казаков
«Мы бьемся. Вам на радость»
Путин вывел на лед 20 тысяч россиян и забил пять голов. Репортаж «Ленты.ру»
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Назван возраст самого старого пенсионера России
Все материалы
Мир
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Названо имя устроившего резню в Париже чеченца
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Парижский террорист оказался выходцем из Чечни
Американцы испугались за военную базу в Сирии
Умер маньяк-расчленитель Деннис Нильсен
Учительница языка жестов совратила 15-летнюю ученицу и избежала тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Украина обвинила Россию во вмешательстве в ее церковные дела
В Тбилиси потребовали отставки премьера после облав в ночных клубах
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории
На Украине воссоздали планируемый Савченко теракт
В Тбилиси прошли обыски и начались беспорядки
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Германии предрекли захват газового рынка из-за «Северного потока-2»
Санкции и Путин спутали планы правительства
Австралия ограничит расчеты наличными
Газопровод в обход России запустят в День России
На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
Названы регионы с самой доступной мобильной связью
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Российский депутат расстрелял крестного из-за долга 20-летней давности
Украинцы поплыли рыбачить и стали уловом ФСБ
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
На похороны Стивена Хокинга пригласят путешественников во времени
Китайский Су-35 прилетел в Россию
Второй российский МС-21 впервые полетел
Раскрыты сроки внедрения в России ядерных «Посейдонов»
Все материалы
Спорт
«Мой друг был охотником за головами. Я пару раз ему помогал»
Легендарный судья ММА о подпольных драках, русских бойцах и обмане Емельяненко
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов
Нурмагомедов возьмет Роналду в секунданты
«Зенит» избавился от тренера-транжиры
Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда
Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира
Российского вратаря уговорили сменить футбольное гражданство
Все материалы
Культура
«Трудно не только двигаться, но и дышать»
Эти феминистки были содержанками и бросали мужей в тюрьмы
Переводчик назвал победительницу «Евровидения» коровой и подставил Нетаньяху
У британской участницы «Евровидения» отобрали микрофон на сцене
Объявлен победитель «Евровидения»
Самойлова объяснилась за провал на «Евровидении»
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
У звезды сериала «Сладкая жизнь» диагностировали рак
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 жертвами
Египетский министр отказался говорить с RT из-за опроса о спорных территориях
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
В сети подсчитали зарубежные вояжи Навального и позавидовали
Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Все материалы
Ценности
General Augusto Pinochet, head of Chile's ruling military junta, holds a news conference at Santiago's War College on September 21, 1973. Pinochet states that neither the US nor any other foreign nation was involved in the coup d'etat that overthrew the Marxist government of President Salvador Allende.Кровавый генерал
Диктатор Пиночет убил президента и уничтожил тысячи чилийцев. Зато поднял страну
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Часы украсили золотыми рыцарями
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Американка захотела крови возлюбленного и послала ему 65 тысяч сообщений
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Украшенный 360 бриллиантами и часами «Харлей» оценили в 112 миллионов рублей
Вольфганг Порше рассказал о своих самых любимых машинах
Дизайнер «ВАЗа» придумал внешность внедорожника Rolls-Royce
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы