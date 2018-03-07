Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии попался на махинациях с налогами

Следователи задержали бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии, предпринимателя Вячеслава Дерева. Об этом в среду, 7 марта, сообщает издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на его близких.

Источники сообщили, что утром 5 марта сотрудники правоохранительных органов пришли домой к бывшему сенатору в поселке Псыж, забрали его и этапировали в Москву. Накануне задержания Следственный комитет сменил статус Дерева со свидетеля на подозреваемого по делу о строительстве животноводческих комплексов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По версии следователей, фирма «Меркурий-2», которой руководил Дерев, превысила сметную стоимость фермы. В результате этого компания-заказчик «Киево-Жураки АПК» указала в расходах переплату НДС в размере 119 миллионов рублей. Эту сумму государство вернуло компании, однако позднее было возбуждено уголовное дело.

В январе 2016 году Вячеслав Дерев досрочно прекратил свои полномочия сенатора от Карачаево-Черкесии. Он был назначен на этот пост в 2011 году, сменив Ратмира Айбазова. Как сообщили тогда «Коммерсанту» в администрации республики, Дерев решил посвятить себя бизнесу.

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Он руководит крупнейшим в кавказском регионе животноводческим комплексом «Киево-Жураки АПК» в Адыгее, а также предприятиями по розливу минеральной воды. Кроме того, семья Деревых владеет заводом по выпуску грузовых автомобилей в Черкесске.

Основной владелец автозавода — младший брат сенатора Хаджимурат Дерев — также добровольно сложил с себя полномочия депутата парламента КЧР, объяснив свое решение желанием «сосредоточиться на бизнесе». По некоторым данным, братья Деревы владеют также недвижимостью за рубежом, в частности крупным отелем в Лондоне.

В январе в Москве был задержан 28-летний сын Вячеслава Дерева Эдуард, сообщал «Кавказ Пост». Он возглавляет администрацию Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии. По данным издания, Дерев-младший нарушил подписку о невыезде, которую ему избрал суд по делу об избиении полицейских. Во время мальчишника перед своей свадьбой он вместе с друзьями устроил драку с перестрелкой, в результате которой сотрудник ГИБДД получил пулю в ногу.

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