Бывший депутат Госдумы задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщают РИА Новости.

«Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Лицензия ЦБ у банка «Петрокоммерц» была отозвана в 2015 году. Вадим Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы).

7 марта сообщалось, что бывший представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Вячеслав Дерев был задержан по подозрению о махинациях с налогами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!