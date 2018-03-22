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Бывший депутат Госдумы задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов

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Вадим Варшавский

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщают РИА Новости.

«Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Лицензия ЦБ у банка «Петрокоммерц» была отозвана в 2015 году. Вадим Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы).

7 марта сообщалось, что бывший представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Вячеслав Дерев был задержан по подозрению о махинациях с налогами.

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