Осужденный за махинации в ЖКХ бывший алтайский депутат намеренно сломал ногу

Бывший депутат Алтайского краевого заксобрания Александр Мастинин, протестуя против дисциплинарных мер в колонии Рубцовска, намеренно сломал себе ногу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России.

В ведомстве уточнили, что Мастинин непродолжительное время не принимал пищу и «совершил акт членовредительства». После случившегося его осмотрел медработник.

Материалы по теме «Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло» Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях

«В настоящее время мужчина находится под постоянным наблюдением медиков. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Совершенным актом членовредительства осужденный выразил несогласие с мерами дисциплинарного воздействия», — отметили в управлении. Меры дисциплинарного воздействия принимались к осужденному в связи с неоднократными нарушениями установленного порядка отбывания наказания, пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Мастинина было возбуждено в 2013 году. Депутат не явился к следователям, в связи с чем в марте 2013 года был объявлен в международный розыск. 10 июня 2015 года Мастинин был задержан в аэропорту Москвы при предоставлении полученных в период массовой выдачи паспортов в Крыму подложных документов, удостоверяющих личность. Длительное время Мастинин не признавал себя депутатом, и его личность была подтверждена в результате опознания и ряда судебных экспертиз. В ноябре 2016 года суд признал его виновным в соучастии в присвоении и растрате в качестве организатора и приговорил к шести годам колонии.

С января по октябрь 2009 года Мастинин являлся руководителем управляющей компании «Родной Барнаул», которая получала от жильцов многоквартирных домов денежные средства за услуги ЖКХ. Вместо того, чтобы перечислять часть средств ресурсоснабжающим предприятиям, руководство УК выводило их через аффилированные организации. Всего преступной группой, организованной Мастининым, было похищено более 12 миллионов рублей.