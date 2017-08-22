В «Черном дельфине» перекрасили стены в менее угнетающие тона

Начальник исправительной колонии «Черный дельфин» (ИК-6) Сергей Балдин рассказал в интервью РИА Новости, что условия в пенитенциарном учреждении соответствует современным стандартам, а помещения оборудованы так, чтобы минимизировать психологическую нагрузку на сотрудников.

«Эмоциональная нагрузка, психологическое давление. Все это было изучено весьма внимательно. Для этого у нас есть психологическая лаборатория, которая делает анализ происходящего», — пояснил подполковник внутренней службы.

По его словам, помещения в колонии, выкрашенные в темно-зеленый и темно-синий цвет, угнетали персонал и притупляли бдительность. В связи с этим стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах». Кроме того, у осужденных появились телевизоры, а система видеонаблюдения была обновлена.

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«Как итог, каждое подобное изменение благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии осужденных и сотрудников. Количество правонарушений снижается, нарушений установленного порядка, количество жалоб, в конце концов, снижается. Мы к этому стремимся», — заключил Балдин .

«Черный дельфин» — исправительное учреждение в Оренбургской области, считается самой большой в России колонией особого режима для пожизненно осужденных. Тюрьма рассчитана на 1,6 тысячи мест. В феврале прошлого года там открылась собственная сувенирная лавка с товарами, изготовленными заключенными.