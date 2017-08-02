Осужденный за покушение на убийство бывший мэр Усолья-Сибирского вышел досрочно

Бывший мэр Усолья-Сибирского (Иркутская область) Евгений Кустос, осужденный за организацию покушения на конкурента по предвыборной гонке, досрочно вышел из колонии по решению суда. Об этом «Интерфаксу» в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе ФСИН.

«До конца срока ему оставался один год 10 месяцев и 13 дней», — уточнили в ведомстве. Решение было принято Иркутским областным судом, рассматривавшим апилляционную жалобу защиты бывшего градоначальника.

Ранее Кустосу было отказано в ходатайстве об условно-досрочном освобождении Куйбышевским районным судом города.

Бывший мэр Усолья-Сибирского в 2012 году был приговорен к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима за организацию покушения на убийство, превышение должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов. Однако позднее защите Кустоса удалось добиться оправдания по статьям о незаконном обороте оружия и превышении должностных полномочий. В результате чего срок его наказания был сокращен до восьми лет колонии.

Как установил суд, в 2002 году он заказал убийство своего главного соперника на перевыборах мэра — бизнесмена Игоря Востренкова. Он заплатил организатору покушения 150 тысяч рублей, тот подобрал двух исполнителей. При нападении на предпринимателя исполнители были задержаны, в 2003 году их вместе с организатором осудили. Кустоса задержали летом 2011 года.

Кустос занимал пост мэра с 1998 по 2006 год. Потом он стал депутатом городской думы, в декабре 2009 года был назначен сити-менеджером Усолья-Сибирского.