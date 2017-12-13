Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы главу города Колпино (муниципалитет в составе Санкт-Петербурга) Вадима Иванова за разбой. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе городских судов.

Мэр будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить 770 тысяч рублей по искам о возмещении материального и морального вреда.

По версии следствия, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнала, что ее сестра планирует везти из Москвы большую сумму денег, и решила ограбить ее. Она обратилась к своему знакомому Сергею Киржакову, а тот привлек к делу троих знакомых, в том числе Иванова.

4 октября 2003 года Иванов и его подельник напали на женщину в подъезде, избили ее и ее спутника, отобрали 1,4 миллиона рублей и скрылись на машине, за рулем которой находился третий соучастник Дмитрий Большаков.

Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Иванов был впервые избран депутатом Совета муниципального образования Колпино в 2004 году. Годом позже он стал главой администрации муниципалитета. В 2009 его избрали главой муниципального образования, в 2014 переизбрали. Согласно информации, размещенной на сайте муниципалитета, ему 46 лет, он имеет два высших образования, женат, воспитывает двоих детей.

Иванов был задержан в конце сентября 2016 года.

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