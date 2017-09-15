Силовые структуры
 

Бывший мэр Биробиджана отделался условным сроком за продажу кинотеатра друзьям

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Андрей Пархоменко
Андрей Пархоменко

Биробиджанский районный суд приговорил к четырем годам условно бывшего мэра города Андрея Пархоменко, продавшего друзьям-предпринимателям муниципальный кинотеатр «Родина» по заниженной цене. Об этом РИА Новости сообщили в суде в пятницу, 15 сентября.

Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Также суд запретил ему три года после отбытия срока занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Сама сделка была признана недействительной.

20 февраля 2015 года Пархоменко был арестован. Позже ему изменили меру пресечения на домашний арест, из-под которого был освобожден в октябре 2016 года.

По версии следствия, в июне 2012 года наблюдательный совет кинотеатра разрешил проведение конкурса на право его включения в состав участников хозяйственного общества. Позже мэрия Биробиджана разрешила передать все движимое и недвижимое имущество, закрепленное за «Родиной», другому юридическому лицу. Имущество кинотеатра при этом было оценено в 17 миллионов рублей. Чуть позже эта цена упала до восьми миллионов рублей. В марте 2014 года компания «Экран», чьи руководители состояли в дружеских отношениях с мэром Биробиджана, купила кинотеатр за эту сумму. Согласно отчету экспертов, проведенному 9 июня 2014 года, стоимость имущества кинотеатра «Родина» по состоянию на 2013 год составляла более 51 миллиона рублей.

Летом 2014 года имущество кинотеатра было арестовано, а следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве, то есть отчуждении муниципального учреждения по заниженной цене.

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