Осужденный за бандитизм бывший вице-мэр Новосибирска досрочно вышел на свободу

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший условно-досрочно освободился из ИК-2 Екатеринбурга, где отбывал наказание за причастность к серии тяжких преступлений, совершенных новосибирской «Бандой Трунова». Об этом во вторник, 27 июня, в пресс-службе Управления ФСИН по Свердловской области сообщили «Интерфакс».

«Мы исполнили решение суда», — сказал представитель ведомства.

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший и его отец, бывший советник администрации Новосибирской области Александр Солодкин-старший, были задержаны 16 февраля 2010 года в рамках уголовного дела о банде труновских, называвшихся так по имени лидера, тренера спортклуба «Заря» Александра Трунова.

Фигурантам дела вменяли причастность к серии тяжких преступлений, совершенных в 1997-2004 годах в Новосибирске и области, в том числе — к убийствам. Несколько месяцев спустя после ареста Солодкиных в рамках этого же дела был задержан замначальника регионального управления ФСКН Андрей Андреев. Суд над фигурантами начался в сентябре 2012 года.

Материалы по теме Бандитский Новосибирск Противники и защитники чиновников Солодкиных рассказали о подоплеке дела

2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд приговорил Солодкина-старшего к шести годам колонии и штрафу в 1,2 миллиона рублей, Солодкина-младшего — к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в 505 тысяч рублей, а Андреева — к 11 годам колонии и штрафу в 805 тысяч рублей. Однако и защита, и гособвинение остались недовольны вердиктом и обжаловали его.

17 июня 2016 года Верховный суд РФ смягчил приговор Солодкину-младшему до восьми лет ровно и снизил сумму штрафа на пять тысяч рублей, а Андрееву снизил срок отбытия наказания до семи лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Вердикт в отношении Александра Солодкина-старшего был оставлен без изменений.

Сразу после этого решения, в августе 2016 года бывший вице-мэр подал ходатайство об УДО, но оно было оставлено без удовлетворения. В мае 2017 года Солодкин-младший вновь обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, и Верх-Исетский суд Екатеринбурга 14 июня 2017 года удовлетворил это ходатайство.

В конце 2016 года по решению Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила условно-досрочно был освобожден Андрей Андреев.