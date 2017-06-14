Осужденного за бандитизм бывшего вице-мэра Новосибирска освободят досрочно

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина, получившего 8,5 лет колонии за участие в Труновской организованной преступной группировке, передает «Интерфакс».

«Суд постановил освободить осужденного Солодкина Александра Александровича от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно на восемь месяцев один день, — сказал судья, добавив: — Смотрите, не подведите доверие администрации суда. Можете быть свободны».

Солодкин должен устроиться на работу в течение двух месяцев после освобождения, не менять постоянного места работы и жительства без уведомления, в ночное время находиться дома, цитирует агентство решение суда. Ему также запрещено посещать места проведения массовых мероприятий.

Принимая решение об УДО, суд учел, что осужденный выплатил потерпевшим ущерб, сами потерпевшие не возражают против его освобождения из колонии. Против УДО осужденного возражал прокурор, который указывал на то, что Солодкин своим преступлением дискредитировал органы власти, а в местах лишения свободы допустил одно нарушение.

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В 2015 году Новосибирский областной суд приговорил его к 8,5 года колонии и штрафу в размере 505 тысяч рублей. Его отец — бывший советник губернатора области по спорту Александр Солодкин-старший — получил шесть лет заключения со штрафом 1,2 миллиона рублей, бывший замглавы УФСКН региона Андрей Андреев — 11 лет колонии со штрафом 805 тысяч рублей и лишением звания полковника.

Все они были признаны виновными в участии в преступном сообществе Александра Трунова, убийствах и мошенничестве. Подсудимые заявляли о заказном характере дела, сфабрикованном бывшими руководителями местной полиции.

Брат бывшего вице-мэра Юрий Солодкин также находился под следствием. Его считали главарем группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, в том числе и в интересах фирм, контролируемых бандой Трунова.

Тренер спортклуба «Заря» Александр Трунов создал в 1990-х годах свою банду, участники которой убили вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Виктора Марьясова, начальника службы безопасности одного из заводов Алексея Дабеева и криминального авторитета Николая Акеньшина. В 2009 году группировку обезвредили. Трунов был приговорен к 22 годам лишения свободы.