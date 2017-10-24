В Башкирии депутат убила мужа за мат в ответ на просьбу признаться в любви

В Башкирии женщину-депутата задержали по подозрению в убийстве супруга, отказавшегося признаться ей в любви. Об этом во вторник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, конфликт между супругами произошел в ночь на 22 октября. Накануне вечером они вернулись из гостей, где праздновали день рождения родственника и пили спиртное. Уже дома, на кухне, женщина с ножом в руках попросила у супруга признаться ей в любви, но тот в ответ лишь нецензурно выругался. Тогда народная избранница набросилась на него и нанесла несколько ранений, оказавшихся смертельными.

«Тело 48-летнего мужчины во дворе дома обнаружили родственники и обратились в правоохранительные органы. Супруга погибшего была задержана, ей уже предъявили обвинение в убийстве», — рассказала официальный представитель следственного управления СКР по Республике Башкортостан Светлана Абрамова.

По словам Абрамовой, пара проживала в Ишимбайском районе республики. 47-летняя женщина была депутатом местного совета.

24 октября стало известно о том, что жительницу Тюменской области осудили за организацию заказного убийства. Пенсионерка заплатила своей старшей дочери за то, чтобы та убила младшую.