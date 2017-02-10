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Жительница Украины зарезала мужа и улетела в Египет

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Украина объявила в международный розыск 23-летнюю жительницу города Ровно, подозреваемую в убийстве мужа. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Ровненской области.

О произошедшем стало известно 9 февраля, когда знакомый убитого заявил в полицию о его исчезновении. По версии стражей порядка, 37-летний мужчина пришел на съемную квартиру к своей жене, с которой жил раздельно. Там между ними произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужу четыре проникающих ранения ножом.

«Что привело к таким трагическим последствиям, устанавливают правоохранители. Однако накануне убийства жена забрала из парикмахерской, где работал погибший, деньги из сейфа, сумма которых пока неизвестна», — уточняется на сайте полиции.

Тело мужчины было обнаружено в кладовке. Предположительно, женщина спрятала его, после чего позвонила матери, сообщила, что улетает отдыхать в Египет, и попросила присмотреть за двумя детьми. Начальник криминальной полиции Сергей Волков подтвердил, что подозреваемая вылетела в республику из аэропорта Борисполь в ночь на 9 февраля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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