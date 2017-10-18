Житель Королева в попытке вернуть бывшую жену отрезал ей ухо и убил ее супруга

В подмосковном Королеве задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве супруга бывшей жены. Женщине, по версии следствия, подозреваемый отрезал ухо. Об этом в среду, 18 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Преступление было совершено на улице Горького около 10:00. По данным следствия, подозреваемый пришел в квартиру своей 34-летней бывшей жены, с которой он развелся несколько месяцев назад: он хотел забрать ее и их ребенка обратно к себе. Однако дверь ему открыл нынешний 30-летний гражданский муж супруги», — сказал собеседник редакции.

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По его словам, для выяснения отношений все трое сели на кухне. В какой-то момент подозреваемый схватился за нож.

Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили потерпевшего с перерезанным горлом, а также потерпевшую с практически отрезанным правым ухом и ножевым ранением плеча. Медики сообщили о произошедшем в полицию. Подозреваемый во время ссоры получил порезы лица, но угрозы его жизни нет.

Ребенок во время совершения преступления находился в школе, в настоящее время его забрали родители раненой женщины.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгения Кирюшина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый уже дал признательные показания.