Житель Подмосковья получил пожизненный срок за сожжение подруги и ее ребенка

Жителя Московской области Николая Гранина приговорили к пожизненному наказанию за убийство своей сожительницы с ее 12-летним сыном. Об этом в среду, 4 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жительница деревни Кутузово (Домодедовский район) познакомилась в интернете с Граниным, отбывавшим наказание в колонии за грабежи и разбои. В 2013 году он освободился из мест лишения свободы и переехал жить к подруге по переписке. Вместе они стали воспитывать ее сына-подростка.

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Позже Гранин встретил другую женщину и в мае 2016 года решил избавиться от сожительницы. Он дождался, пока та вместе с сыном уснет и поджег дом.

«Смерть ребенка наступила на месте преступления в результате отравления продуктами горения. Потерпевшая умерла в медицинском учреждении», — говорится в сообщении регионального управления СКР. Там также отметили, что Гранин скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

3 октября в Архангельске состоялся суд над отчимом-истязателем, который пытался задушить пасынка подушкой. 29-летний мужчина постоянно избивал жену и ребенка, а в сентябре едва не убил его. Мальчика спасла мать, которая вовремя вошла в комнату и оттолкнула мужчину от малыша.