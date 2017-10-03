Архангельского истязателя осудили за попытку удушить пасынка подушкой

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Архангельска, регулярно избивавшего в нетрезвом виде жену и ее шестилетнего сына, а также попытавшегося удушить мальчика подушкой. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как установило следствие, в сентябре-октябре 2016-го 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом виде, систематически избивал жену и пасынка, а 15 сентября того же года попытался задушить мальчика подушкой. Смерти ребенка удалось избежать благодаря его матери, которая зашла в комнату.

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Суд признал мужчину виновным по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание двух лиц, в том числе несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

17 августа стало известно, что после появления в сети видео с издевательствами школьниц над сверстницей в Ярославской области возбудили уголовное дело. На кадрах ролика видно, как подростки заставляют девочку есть землю с травой с ноги одного из них. На другом видео обнаженную школьницу заставляют танцевать под музыку. Все происходящее истязатели снимали на камеры телефонов.