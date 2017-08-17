После издевательств над школьницей в Ярославской области возбудили дело

После появления в сети видео с издевательствами школьниц над сверстницей в Ярославской области возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 17 августа, в пресс-службе Следственного комитета России сообщили РИА Новости.

Отмечается, что дело возбуждено по статьям об истязании и нарушении неприкосновенности частной жизни. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются личности подростков и их мотивы. Также следователи изучают условия жизни школьников, их круг общения, закрепляют доказательства произошедшего.

Ранее в этот же день Пятый канал опубликовал видео, на котором подростки заставляют девочку есть землю с травой с ноги одного из них. На другом видео обнаженную школьницу заставляют танцевать под музыку. Все происходящее истязатели снимали на камеры телефонов.