Полиция и СК занялись проверкой видео с убийством детьми котенка под Самарой

Полицейские в Самарской области проводят проверку после появления в интернете видео, в котором школьницы убивают котенка. Об этом РИА Новости в среду, 16 августа, рассказали в региональном главке МВД.

«По данному факту полиция проводит проверку для дальнейшего привлечения к ответственности. Другие подробности мы не сообщаем», — отметили в правоохранительных органах.

Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям подростков» и работы должностных лиц, в обязанности которых входит проверка условий жизни и воспитания детей, а также проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними.

Прокуратура Самарской области также занимается этим инцидентом, пишет kp.ru.

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Запись с издевательством над животным была опубликована во «ВКонтакте» 15 августа. Отмечалось, что девочки (предположительно, два подростка и семилетняя сестра одной из них) на видео из города Кинель под Самарой. Судя по записи, они по очереди бросали котенка об стену и пинали его, пока он не умер. Свои действия подростки транслировали в сети. По данным kp.ru, на видео два котенка, причем второй выжил. Его подобрали на улице местные жители и отнесли в клинику.

Мать сестер прокомментировала ролик: «Я уже видела видео, спасибо неравнодушным. Если бы не вы, то я бы никогда не узнала, что моя дочь выросла монстром. Я не знаю, откуда взялось столько злобы. У нас дома живет кошка и ее все любят». Как отмечает «Комсомолка», семьи девочек считались благополучными и на учете не стояли.