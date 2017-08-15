Подростки под Самарой привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире

Девушки-подростки из города Кинель под Самарой сняли в прямом эфире Instagram жестокое убийство котенка. Об этом сообщается во вторник, 15 августа, в паблике «ЧП | Самарская область» во «ВКонтакте».

Животное бросали об стену, пока оно не погибло. При этом на размещенной в группе записи убийства заметно, что к этим действиям привлекли малолетнюю девочку. Она, предположительно, является семилетней сестрой одной из живодерок.

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В группе отмечается, что жители города собрались возле дома участницы съемки, которую уже опознали. Они требуют привлечь ее к ответственности.

10 августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту жестокого убийства собаки породы хаски по кличке Харви на подмосковной даче в Наро-Фоминском районе. Пса избили и повесили в загоне на чужом участке, после того, как он, предположительно, задушил находившихся там кур. Перед этим собака сбежала от своих хозяев.